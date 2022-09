पहले छोड़ा कैच फिर रॉकेट थ्रो फेंक कैमरून ग्रीन को भेजा पवेलियन, वायरल हो रहा विराट कोहली का ये video

RUN-OUT!



First strike for #TeamIndia, courtesy the tag-team work between @imVkohli & @akshar2026! 👍 👍



Australia lose Cameron Green. #INDvAUS



Follow the match ▶️ https://t.co/LyNJTtkxVv



Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvAUS match on @StarSportsIndia pic.twitter.com/j1h5bS1IVa