विराट ने इस हॉट एक्ट्रेस के साथ रात में देखी फिल्म, वायरल हो गई तस्वीर

नई दिल्ली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली इन दिनों रिलैक्स मूड में हैं। दरअसल, बांग्लादेश के खिलाफ टी20 और टेस्ट सीरीज में शानदार जीत दर्ज करने के बाद विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ समय बिता रहे हैं। इस कपल ने बुधवार की रात साथ में एक फिल्म देखी और इसकी एक तस्वीर विराट ने सोशल मीडिया पर शेयर की।

कोहली ने शेयर की अनुष्का के साथ तस्वीर

विराट ने इस फोटो को शेयर कर ये बताया कि लास्ट नाइट उन्होंने अनुष्का के साथ फिल्म देखी। विराट ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, "पिछली रात को हॉटी अनुष्का शर्मा के साथ मूवी देखी।" हालांकि विराट ने फिल्म के नाम का जिक्र नहीं किया है। बता दें कि विराट जब-जब क्रिकेट से ब्रेक पर होते हैं तो वो अनुष्का के साथ समय बिताने का मौका नहीं छोड़ते, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो।

विराट फिलहाल छोटे से ब्रेक पर हैं। विराट के नेतृत्व में टीम इंडिया 6 दिसंबर से टी20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा।

About last night. At the movies with this hottie 😍❤️ @AnushkaSharma pic.twitter.com/VwYCLbieCL