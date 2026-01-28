आइसलैंड टीम ने पोस्ट शेयर कर लिए पाकिस्तान टीम के मज़े, कहा – जल्दी तय करो वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, हमें कोलंबो पहुंचना है

पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर बांग्लादेश का खुलकर समर्थन किया। पीसीबी ने बांग्लादेश को भारत न आने के अपने फैसले पर डटे रहने की सलाह दी और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। आईसीसी बोर्ड की बैठक में बांग्लादेश के समर्थन में वोट देने वाला पाकिस्तान एकमात्र देश था। पीसीबी ने आईसीसी को यह सुझाव देते हुए ईमेल भी किया कि टूर्नामेंट के आयोजन स्थल भारत से हटाकर श्रीलंका किए जाएं। हालांकि, आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी देते हुए उनके अनुरोध को खारिज कर दिया और भारत में ही मैच खेलने की सलाह दी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी सरकार की सलाह पर अड़ा रहा और अंततः टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गया। उसकी जगह आईसीसी ने स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया।