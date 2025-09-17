IND vs WI: भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, चंद्रपॉल की वापसी

India vs West Indies Test Series: क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। विंडीज की टीम में पूर्व क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपॉल के बेटे तेजनारायण चंद्रपॉल के साथ ही एलिक अथानाजे की वापसी हुई है। ये सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक अहमदाबाद और दिल्ली में खेली जाएगी। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली ये सीरीज भारत और वेस्‍टइंडीज दोनों के लिए ही अहम है। बता दें कि 2018 के बाद वेस्टइंडीज की टीम पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए भारत के दौरे पर आ रही है। ये टीम 24 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी।