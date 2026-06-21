Women’s T20 World Cup Points Table: वूमेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 से पाकिस्तान बाहर, सेमीफाइनल की रेस में इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे

Team India in Women's T20 World Cup 2026: वूमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से दो टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी हैं। शनिवार को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें ग्रुप A में हारने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। पाकिस्तान को जहां बांग्लादेश ने हराया, वहीं नीदरलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप A की अंक तालिका में भारत को पछाड़कर नंबर वन पर पहुंच गई है, जबकि भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है।