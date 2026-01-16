WPL 2026: 12 चौकों के साथ हरलीन ने खेली 64 रन की तूफानी पारी, यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए। सलामी जोड़ी के रूप में अमनजोत कौर और जी कमलिनी ने 7.2 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की। अमनजोत 33 गेंदों में 7 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुईं। अगले ओवर में कमलिनी (5) ने भी अपना विकेट गंवा दिया। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नैट साइवर-ब्रंट के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 रन जुटाते हुए टीम को 74 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान ने 16 रन का योगदान दिया।