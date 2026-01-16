WPL 2026: 12 चौकों के साथ हरलीन ने खेली 64 रन की तूफानी पारी, यूपी वॉरियर्स ने दर्ज की पहली जीत

हरलीन देओल ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली (Photo - WPL 2026)
Mumbai Indians Women vs UP Warriorz Women, WPL 2026: यूपी वॉरियर्स ने गुरुवार को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के 8वें मुकाबले को अपने नाम किया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए वॉरियर्स ने आखिरकार अपना खाता भी खोल लिया है। प्वाइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर मौजूद यूपी वॉरियर्स ने शुरुआती तीन मुकाबले गंवाए थे, जिसके बाद जीत नसीब हुई। वहीं, चार में से 2 मैच हारने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने टॉप-2 में जगह बना रखी है।
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए। सलामी जोड़ी के रूप में अमनजोत कौर और जी कमलिनी ने 7.2 ओवरों में 43 रन की साझेदारी की। अमनजोत 33 गेंदों में 7 चौकों के साथ 38 रन बनाकर आउट हुईं। अगले ओवर में कमलिनी (5) ने भी अपना विकेट गंवा दिया। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नैट साइवर-ब्रंट के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 रन जुटाते हुए टीम को 74 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान ने 16 रन का योगदान दिया।
नैट साइवर-ब्रंट ने निकोला कैरी के साथ चौथे विकेट के लिए 43 गेंदों में 85 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। साइवर-ब्रंट 43 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि निकोला कैरी ने नाबाद 32 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन और आशा जॉय ने 1-1 विकेट निकाला।
इसके जवाब में यूपी वॉरियर्स ने 18.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। मैग लेनिंग और किरण की जोड़ी ने 6.1 ओवरों में 42 रन की साझेदारी की। लैनिंग 25 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि किरण ने 10 रन की पारी खेली। टीम 45 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खो चुकी थी। यहां से फोएबे लिचफील्ड ने क्लो ट्रायोन के साथ तीसरे विकेट के लिए 73 रन जुटाकर टीम को 118 के स्कोर तक पहुंचाया। लिचफील्ड 22 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
ट्रायोन ने हरलीन देओल के साथ चौथे विकेट के लिए 19 गेंदों में 44 रन की अटूट साझेदारी करते हुए वॉरियर्स को 11 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। देओल 39 गेंदों में 12 चौकों के साथ 64 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि ट्रायोन ने 27 रन टीम के खाते में जोड़े। विपक्षी खेमे से साइवर-ब्रंट ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि अमेलिया केर ने 1 विकेट निकाला।
