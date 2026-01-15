ICC Player of the Months: लौरा वोल्वार्ड्ट और मिशेल स्टार्क ने मारी बाजी, साउथअफ्रीकी कप्तान को दूसरी बार मिला यह अवार्ड

इस खिताब को जीतने के बाद स्टार्क ने कहा, "आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह और भी खास है क्योंकि यह इतनी सफल घरेलू एशेज जीत के बाद मिला है। अपने घरेलू दर्शकों के सामने इतनी प्रतिष्ठित सीरीज जीतने में हिस्सा लेना, यह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे। एक टीम के तौर पर, हमने पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। अब हमारा ध्यान इस मोमेंटम को बनाए रखते हुए अगले साल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने पर है।"