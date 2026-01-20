गुजरात जायंट्स बनाम आरसीबी मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)
WPL 2026 Points Table Update: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 12वां मुकाबला सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने 61 रनों से जीत दर्ज की। बेंगलुरु की ये इस सीजन में लगातार पांचवीं जीत है। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। जबकि डब्ल्यूपीएल की पॉइंट्स टेबल में गुजरात इस हार के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई है। आइये जानते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल में अन्य टीमों क्या हाल है?
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|आरसीबी
|5
|5
|0
|0
|10
|+1.882
|2
|मुंबई इंडियंस
|5
|2
|2
|0
|4
|+0.151
|3
|यूपी वॉरियर्स
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.483
|4
|गुजरात जायंट्स
|5
|2
|3
|0
|4
|-0.864
|5
|दिल्ली कैपिटल्स
|4
|1
|3
|0
|2
|-0.856
मैैच की बात करें तो टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए। इस टीम ने 9 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान स्मृति मंधाना ने गौतमी नाइक के साथ 45 गेंदों में 60 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। मंधाना 23 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद गौतमी ने ऋचा घोष के साथ 45 गेंदों में 69 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।
गौतमी नाइक 55 गेंदों में 1 छक्के और 7 चौकों के साथ 73 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि घोष ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। विपक्षी खेमे से काशवी गौतम और एशले गार्डनर ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि रेणुका ठाकुर और सोफी डिवाइन को 1-1 विकेट हाथ लगा।
इसके जवाब में गुजरात जायंट्स 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। जायंट्स ने 56 के स्कोर तक 6 विकेट गंवा दिए थे। यहां से भारती फुलमाली ने गार्डनर के साथ 24 गेंदों में 41 रन की साझेदारी की। गार्डनर 43 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 54 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि भारती ने 14 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, लेकिन जायंट्स शर्मनाक हार से बच नहीं सकीं। आरसीबी के लिए सायली सतघरे ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क ने 2 विकेट निकाले।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
WPL 2026