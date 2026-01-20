WPL 2026 Points Table Update: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 12वां मुकाबला सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया। वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने 61 रनों से जीत दर्ज की। बेंगलुरु की ये इस सीजन में लगातार पांचवीं जीत है। इस जीत के साथ ही आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। जबकि डब्‍ल्‍यूपीएल की पॉइंट्स टेबल में गुजरात इस हार के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई है। आइये जानते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की पॉइंट्स टेबल में अन्‍य टीमों क्‍या हाल है?