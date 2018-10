सानिया मिर्जा ने दिया बेटे को जन्म, फैन्स ने कहा नामकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाया जाए

नई दिल्ली । भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने बेटे को जन्म दिया है। इस बात की जानकारी सोशल मिडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने माध्यम से फैंस के साथ शेयर की। फैंस की तरफ से सानिया और शोएब को बेटे के जन्म की ढेरों बधाईयां मिल रही हैं । इसके साथ ही सानिया और शोएब ने अपने बेटे का नामकरण भी कर दिया है। बताया जा रहा है की शोएब और सानिया ने अपने बेटे का नाम इजान मिर्जा मलिक रखा है।

योगी को भी भेजा न्योता-

सोशल मीडिया पर सानिया और शोएब को बधाइयां तो मिल ही रही हैं साथ ही दोनों के फैंस नवजात बच्चे को लेकर कई तरह की बाते भी कर रहे हैं । कई फैंस ने बच्चे के नाम को लेकर भी नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है । एक ट्विटर यूजर ने चुटकी लेते हुए बच्चे के नामकरण के लिए योगी आदित्यनाथ को न्यौता भेजने की मांग की है। वहीं कई लोग मामा बनने की खुशी मना रहे हैं। साथ ही लोग तरह-तरह से सानिया-शोएब को बधाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- 'मामा बनने पर मैं खुद को बधाई देता हूं और आप दोनों को भी बधाईयां।

बेटे के नाम में जुड़ेगा मिर्जा-मालिक-

सानिया ने प्रेग्नेंसी के दौरान बच्चे के नाम को लेकर किए गए सवाल पर कहा था कि उनके बच्चे के नाम में मिर्जा और मलिक दोनों सरनेम जुड़ेंगे। सानिया ने 12 अप्रैल 2010 को शोएब से शादी की थी। यह इन दोनों का पहला बच्चा है। दोनों को शादी के वक्त बहुत विवादों का सामना करना पड़ा था, लेकिन दोनों ने सभी परिस्थितियों का डट कर सामना किया।

Excited to announce: Its a boy, and my girl is doing great and keeping strong as usual #Alhumdulilah. Thank you for the wishes and Duas, we are humbled 🙏🏼 #BabyMirzaMalik 👼🏼