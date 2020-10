बल्लभगढ़ केस में फरीदाबाद पुलिस ने तीसरे शख्स को गिरफ्तार, देसी पिस्टल बरामद

नई दिल्ली। हरियाणा पुलिस को बल्लभगढ़ केस में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस केस में एक तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने हत्या के इस्तेमाल में ली जाने वाली पिस्टल मुहैया कराई थी। पुलिस ने उस देसी पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कॉलेज के सामने एक अपहरण का विरोध करने पर एक यूवती का मर्डर कर दिया गया था। जिसके विरोध में हरियाणा की सड़कों पर विरोध शुरू हो गया था।

3rd person arrested in the murder case of 21-year old woman in #Ballabhgarh. Ajru, who provided country-made pistol to the main accused Tausif, arrested from Nuh district after raids were conducted at dozens of places: Faridabad Police #Haryana