Couple Brutally Beaten: आधी रात दंपती को देखकर ग्रामीण बोले- तुम दोनों यहां चोरी करने आए हो? फिर बेदम पीटा, पति की मौत

अंबिकापुर. 14 जून की रात पति को खोजने पत्नी निकली थी। दूसरे गांव में दोनों एक ही जगह पर मिले तो गांव के कुछ लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर दोनों की जमकर पिटाई (Husband-wife beaten) कर दी, जिसमें दोनों घायल हो गए। इलाज के दौरान महिला के पति की मौत हो गई। महिला को भी चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्से में चोट आई है। घटना एमसीबी जिला के ग्राम कठौतिया की है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मारपीट के दौरान महिला के नाक में पहने सोने का नथिया, नकद रकम और पायल गायब होने का आरोप परिजन लगा रहे हैं।