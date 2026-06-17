Loot in Surguja: स्कूटी सवार युवती से दिनदहाड़े 38 हजार की लूट, बाइक सवार नकाबपोशों ने थैला खींचा तो गिरकर हुई घायल

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना अंतर्गत नगर से लगे चंदनई नदी के पास दिनदहाड़े स्कूटी सवार एक युवती से बाइक सवाार 2 नकाबपोशों ने 38 हजार रुपए लूट (Loot with scooty rider girl) लिए। थैले में भरे पैसे लूटने के दौरान अनियंत्रित होकर युवती स्कूटी से गिरकर घायल हो गई। इधर रुपए लूटने के बाद आरोपी वहां से तेज रफ्तार में फरार हो गए। युवती अपने दादा और भाई के साथ लखनपुर सहकारी बैंक से रुपए निकालने के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। युवती का कहना है कि जिला सहकारी बैंक से धान विक्रय का बोनस का पैसा निकालकर उसने थैले में रखे थे। सूचना मिलते ही लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके।