Crime in Ambikapur: स्कूटी सवार युवती से छेडख़ानी, साथ रहे भाई ने विरोध किया तो बेल्ट-डंडे से बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई करतूत

अंबिकापुर. शहर के मिशन चौक अस्पताल के पास 10 जून की रात बदमाशों ने स्कूटी सवार युवती व उसके भाई का रास्ता रोककर छेड़छाड़ की। भाई द्वारा विरोध करने पर उसे दौड़ा-दौड़ाकर बेरहमी से डंडे व बेल्ट से पीटा (Beaten video viral) गया। मारपीट की वारदात घटनास्थल के पास एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इधर युवती की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने जांच पश्चात 6 दिन बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 5 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल, जबकि 5 नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।