Afganistan : फरयाब रोड साइड बम ब्लास्ट में पुलिस प्रमुख सहित 5 सुरक्षाकर्मियों की मौत

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के फरयाब प्रांत के करमकुल जिले में रोड साइड बम विस्फोट का मामला सामने आया है। इस बम ब्लास्ट में करमकुल जिले के पुलिस प्रमुख सफर मोहम्म्द बीदर सहित 5 सुरक्षकर्मियों की मौत की सूचना है। बम ब्लास्ट के पीछे तालिबान आतंकियों का हाथ होने की आशंका जताई गई है। हालांकि किसी आतंकी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।

Five security personnel, including Safar Mohammad Bidar, the police chief of Qaramqul district in Faryab, killed in a roadside bomb blast in the province: Afghanistan's TOLOnews