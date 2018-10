अमृतसर रेल हादसा LIVE Updates: 61 मौतों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू अस्पताल पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे

नई दिल्ली। पंजाब के अमृतसर में हुए रेल हादसे के बाद दूसरे दिन सुबह पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर रेल हादसे में घायल हुए लोगों का हाल जानने के लिए गुरुनानक देव हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहीं रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्वनी लोहानी ने घटना स्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। उधर..रेल मंत्री पीयूष गोयल भी अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए हैं। जल्द ही वे इस हादसे पर बोलेंगे। फिलहाल उन्होंने ट्वीट के जरिये यही कहा कि रेलवे दुर्घटनास्थल पर हर संभव सहायता पहुंचा रहा है।

हालांकि हादसे के करीब 10 घंटे बाद आला अधिकारी और नेता मौके पर पहुंचे हैं, जिससे लोगों में काफी रोष है। रेलवे ने जहां यह कहरकर अपना पल्ला झाड़ लिया है कि उन्हें दशहरा कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई थी वहीं स्थानीय नेता भी मामले को कुदरत का क्रूर मजाक बताकर मुआवजे से लापरवाही को ढंकने में लगे हैं।

Punjab Minister Navjot Singh Sidhu visits Guru Nanak Dev Hospital in amritsar where injured have been admitted after the #AmritsarTrainAccident yesterday. pic.twitter.com/YPgKfbfQh4

#AmritsarTrainAccident : Ashwani Lohani, Chairman Railway Board, visits the site of accident where the DMU train ran over people who were watching Dussehra celebrations in Choura Bazar near #Amritsar yesterday. pic.twitter.com/0qhYIx0bJQ