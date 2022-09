कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़, परिजनों ने शिकायत की तो घर में घुसकर पिता और भाई को मार डाला

Double murder in Sitamarhi: बिहार से अपराध की एक और बड़ी घटना सामने आई है। यहां कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर बदमाशों ने घर में घुसकर लड़की के पिता और उसके भाई की हत्या कर दी। घटना बिहार के सीतामढ़ी जिले की है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Bihar Double murder in Sitamarhi after complain of Molestation