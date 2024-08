मेडिकल कॉलेजों में शोक सभाएं, न्याय व सुरक्षा की मांग

पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल जारी करने, घटना की न्यायिक जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने सहित चिकित्सकों, नर्सों Doctors and Nurses और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था की मांग

बैंगलोर•Aug 13, 2024 / 10:05 am• Nikhil Kumar

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज R G Kar Medical College and Hospital in Kolkata की स्नातकोत्तर छात्रा के साथ हुए बलात्कार और हत्या Rape and Murder की निंदा की और विरोध प्रदर्शन किया। बेंगलूरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट Bengaluru Medical College and Research Institute और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज Atal Bihari Vajpayee Medical College सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में शोक शभाएं आयोजित कीं।

एआइडीएसओ, कर्नाटक के सचिव अजय कामत ने कहा, इस अपराध ने सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरा है और पूरे भारत में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा में गंभीर अपर्याप्तता को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। कोलकाता में एआइडीएसओ के सदस्य इस भयावह अत्याचार का विरोध करते हुए आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यह जघन्य अपराध उन लोगों की सुरक्षा करने में प्रणालीगत विफलता को रेखांकित करता है, जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। एआइडीएसओ AIDSO पोस्टमार्टम रिपोर्ट तत्काल जारी करने, घटना की न्यायिक जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने सहित चिकित्सकों, नर्सों Doctors and Nurses और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था की मांग करता है।