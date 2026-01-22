Sirohi: शादी के बाद गैर मर्द से बन गए महिला के प्रेम संबंध, बंद कमरे में दोनों ने उठाया खौफनाक कदम, मकान मालिक को बुलानी पड़ी पुलिस

AI जनरेटेड तस्वीर
Lover Suicide In Sirohi: सिरोही के शिवगंज में कैलाशनगर थाना क्षेत्र के रोवाड़ा गांव में प्रेमी-प्रेमिका के एक ही फंदे पर लटककर बुधवार को आत्महत्या कर ली। दोनों के शव अपने रिश्तेदार के बंद मकान में लटके मिले। पुलिस ने दोनों शव पोसालिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए।
पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि रोवाड़ा गांव में एक मकान के अंदर विवाहिता और युवक के शव एक ही फंदे पर लटके होने की सूचना मिली थी। तब पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर शवों को नीचे उतारा।
मृतकों की पहचान किशननाथ (30) निवासी बड़गांव एवं 28 वर्षीय विवाहिता के रूप में हुई। युवक भी विवाहित बताया और पिंडवाड़ा थाने में विवाहिता की गुमशुदगी दर्ज थी। जिस मकान में घटना हुई, उसके मालिक परिवार सहित बाहर गए थे और मकान पर ताला लगा था। जांच में सामने आया कि दोनों ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया। पुलिस उपाधीक्षक वर्मा ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार विवाहिता की शादी करीब 7 साल पहले हुआ। शादी के बाद उसकी पहचान किशननाथ से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसी दौरान विवाहिता की पति के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद वह पति से अलग रहने लगी थी।
बाद में उसकी दूसरी जगह शादी कर दी, लेकिन वह वहां नहीं गई। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाहिता 14 जनवरी को घर से निकलकर किशन के पास पहुंची थी। इसके दोनों रोवाड़ा गांव आए।
