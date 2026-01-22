22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Sirohi: शादी के बाद गैर मर्द से बन गए महिला के प्रेम संबंध, बंद कमरे में दोनों ने उठाया खौफनाक कदम, मकान मालिक को बुलानी पड़ी पुलिस

Married Woman Died With Lover: सिरोही जिले में प्रेमी-प्रेमिका ने एक ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव एक बंद मकान में मिलने के बाद हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Akshita Deora

Jan 22, 2026

Pali Suicide Case

AI जनरेटेड तस्वीर

Lover Suicide In Sirohi: सिरोही के शिवगंज में कैलाशनगर थाना क्षेत्र के रोवाड़ा गांव में प्रेमी-प्रेमिका के एक ही फंदे पर लटककर बुधवार को आत्महत्या कर ली। दोनों के शव अपने रिश्तेदार के बंद मकान में लटके मिले। पुलिस ने दोनों शव पोसालिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए।

पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि रोवाड़ा गांव में एक मकान के अंदर विवाहिता और युवक के शव एक ही फंदे पर लटके होने की सूचना मिली थी। तब पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर शवों को नीचे उतारा।

दोनों हैं शादीशुदा

मृतकों की पहचान किशननाथ (30) निवासी बड़गांव एवं 28 वर्षीय विवाहिता के रूप में हुई। युवक भी विवाहित बताया और पिंडवाड़ा थाने में विवाहिता की गुमशुदगी दर्ज थी। जिस मकान में घटना हुई, उसके मालिक परिवार सहित बाहर गए थे और मकान पर ताला लगा था। जांच में सामने आया कि दोनों ने ताला तोड़कर मकान में प्रवेश किया। पुलिस उपाधीक्षक वर्मा ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

गैर मर्द से बन गए महिला के प्रेम संबंध

पुलिस के अनुसार विवाहिता की शादी करीब 7 साल पहले हुआ। शादी के बाद उसकी पहचान किशननाथ से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसी दौरान विवाहिता की पति के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद वह पति से अलग रहने लगी थी।

बाद में उसकी दूसरी जगह शादी कर दी, लेकिन वह वहां नहीं गई। पुलिस जांच में सामने आया कि विवाहिता 14 जनवरी को घर से निकलकर किशन के पास पहुंची थी। इसके दोनों रोवाड़ा गांव आए।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Jaipur: अब 3 तलाक नहीं चलेगा…, 5 बच्चों की मां को छोड़ दूसरी शादी करने वाले ‘कालू’ पर भड़के MLA बालमुकुंदाचार्य, थानेदार को लगाया फोन, और
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 09:20 am

Published on:

22 Jan 2026 09:14 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Sirohi: शादी के बाद गैर मर्द से बन गए महिला के प्रेम संबंध, बंद कमरे में दोनों ने उठाया खौफनाक कदम, मकान मालिक को बुलानी पड़ी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, छाया मातम

Pali late at night horrific road accident motorcycle Two young men died Shadow of mourning
पाली

Rajasthan News: ‘सत्ता में बने रहने के लिए रोहिंग्याओं को बसाया’, ममता बनर्जी पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा हमला

Madan-Rathore
पाली

Pali News: ब्यावर-पिंडवाड़ा हाइवे पर कुरकुरे से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Pali News Massive Fire Breaks Out
पाली

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू, बैलेट पेपर की वापसी, जानिए गुलाबी-सफेद रंग का खेल

Rajasthan Panchayat Elections, Rajasthan Panchayat Election News, Rajasthan Panchayat Election Update News, Rajasthan Panchayat Election Latest News, Rajasthan Panchayat Election Today News, Pali News, Rajasthan News, राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

Bharatmala Project: राजस्थान में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, भूमि अवाप्ति जल्द

Bharatmala Project, Bharatmala Project in Pali, Bharatmala Project in Jodhpur, Bharatmala Project in Jaipur, Bharatmala Project in Kishangarh, Bharatmala Project in Ajmer, Pali News, Rajasthan News, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट इन पाली, भारतमाला प्रोजेक्ट इन जोधपुर, भारतमाला प्रोजेक्ट इन जयपुर, भारतमाला प्रोजेक्ट इन किशनगढ़, भारतमाला प्रोजेक्ट इन अजमेर, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.