Kota Suicide Attempt: ‘मम्मी-पापा सॉरी…’, मां ने डांटा तो जान देने पहुंची 10वीं की छात्रा, जेब से मिला इमोशनल सुसाइड नोट

सूचना मिलने पर नगर निगम की गोताखोर टीम और गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को थाने ले जाया गया। नगर निगम गोताखोर राकेश ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से तालाब में लड़की के कूदने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने छात्रा को बाहर निकाल लिया था। वह राजीव गांधी नगर की निवासी है और दसवीं कक्षा में अध्ययनरत है। पुलिस को छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 'मम्मी-पापा सॉरी' और उनके लिए कई बातें लिखी। उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए भावनात्मक बातें लिखी हैं।