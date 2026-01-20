20 जनवरी 2026,

मंगलवार

कोटा

Kota Suicide Attempt: ‘मम्मी-पापा सॉरी…’, मां ने डांटा तो जान देने पहुंची 10वीं की छात्रा, जेब से मिला इमोशनल सुसाइड नोट

Rajasthan News: कोटा में 10वीं की एक छात्रा को मां ने डांटा तो वह तालाब में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने लगी। समय रहते स्थानीय लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला और पास से एक इमोशनल सुसाइड नोट भी मिला।

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 20, 2026

Kota Suicide Attempt

छात्रा की फोटो: पत्रिका

Kota Suicide Attempt: कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में नाग-नागिन मंदिर के पास सोमवार को एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने किशोर सागर तालाब में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों की सतर्कता से छात्रा को समय रहते तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सूचना मिलने पर नगर निगम की गोताखोर टीम और गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को थाने ले जाया गया। नगर निगम गोताखोर राकेश ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से तालाब में लड़की के कूदने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंचती, उससे पहले ही स्थानीय लोगों ने छात्रा को बाहर निकाल लिया था। वह राजीव गांधी नगर की निवासी है और दसवीं कक्षा में अध्ययनरत है। पुलिस को छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें 'मम्मी-पापा सॉरी' और उनके लिए कई बातें लिखी। उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए भावनात्मक बातें लिखी हैं।

माता-पिता की डांट से हो गई नाराज

गुमानपुरा सीआइ महेश कारवाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्रा को उसकी मां ने किसी बात पर डांट दिया था। इससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। परिजनों को थाने बुलाकर काउंसलिंग की गई।

पूछताछ में परिजनों ने बताया कि छात्रा की शादी हो चुकी है, हालांकि वह वर्तमान में मायके में रहकर पढ़ाई कर रही है और पति से फोन पर बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर डांट पड़ने से वह नाराज हो गई और तालाब में कूद गई। पुलिस ने छात्रा और उसके परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद छात्रा को सुरक्षित परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है।

चारों तरफ लगे सेफ्टी जालियां

वरिष्ठ गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने बताया कि तालाब के एक तरफ तो ऊंची रैलिंग लगा रखी है। जिससे वहां से कभी भी कोई कूद नहीं सकता लेकिन नाग नागिन के यहां पर यह व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां पर इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन से मांग की जाती है की वह इसके चारों तरफ मजबूत सेफ्टी जालियां लगाई जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

20 Jan 2026 12:23 pm

Kota Suicide Attempt: 'मम्मी-पापा सॉरी…', मां ने डांटा तो जान देने पहुंची 10वीं की छात्रा, जेब से मिला इमोशनल सुसाइड नोट

