शहादत को सलाम: दौसा के शहीद सूबेदार भूप सिंह गुर्जर, परिवार ने अपने खर्चे से बनवाया स्मारक, आश्वासन के बाद भी मदद नहीं

Shahadat Ko Salam: दौसा: मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले महुवा के खेड़ला बुजुर्ग निवासी शहीद सूबेदार भूप सिंह गुर्जर की शहादत आज भी लोगों के दिलों में अमर है। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 27 अप्रैल 2017 की सुबह 4 बजे आतंकियों ने सेना के बेस कैंप पर हमला किया था। उसमें भूप सिंह ने अंतिम सांस तक लड़ते हुए दो आतंकियों को मार गिराया।