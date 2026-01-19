शहादत को सलाम: बाड़मेर के पहले शौर्य चक्र विजेता शहीद धर्माराम जाट की वीर गाथा, गोली लगने पर भी नहीं झुके, 2 आतंकियों को किया ढेर

इसी दौरान दूसरे आतंकी से आमने-सामने की मुठभेड़ में धर्माराम के पेट के निचले हिस्से में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंतिम सांस तक लड़ते हुए उन्होंने दूसरे आतंकी को भी मार गिराया और अपने कमांडर व साथियों की जान बचाई। ऑपरेशन के बाद उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मातृभूमि की रक्षा करते हुए यह वीर सपूत अमर हो गया।