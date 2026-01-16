शहादत को सलाम: गोलियां लगने के बाद भी 3 आतंकियों को किया था ढेर, साथियों की बचाई थी जान, जानें शहीद भंवर सिंह की दास्तां

बता दें कि उस समय चौकी के पोस्ट कमांडर भंवर सिंह राठौड़ ने बहादुरी से कई घंटों तक आतंकवादियों का मुकाबला कर तीन आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। उन्हें भी गोलियां लगी, इसके बाद भी वे दुश्मनों का सामना करते रहे। अपने अन्य साथियों को सही सलामत एवं सुरक्षित बचाकर निकाला। इस बीच सिर में गोली लगने पर गंभीर घायल हो गए।