समलैंगिक डेटिंग ऐप पर दोस्ती पड़ी भारी, युवक को बंधक बनाकर पीटा, लूट लिए 80000 रुपये

जानकारी के मुताबिक, वाघोली इलाके (Wagholi) का रहने वाला पीड़ित युवक एक गे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक को ‘Im Top’ नाम की एक आईडी से मोबाइल पर मैसेज आया था, जिसमें एक फोन नंबर भी दिया गया था। जब पीड़ित ने उस नंबर पर कॉल किया, तो आरोपी ने अपना नाम राहील बताया और कोंढवा के एक पेट्रोल पंप के पास मिलने के लिए बुलाया।