समलैंगिक डेटिंग ऐप पर दोस्ती पड़ी भारी, युवक को बंधक बनाकर पीटा, लूट लिए 80000 रुपये

पुणे में डेटिंग ऐप स्कैम
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे (Pune News) के कोंढवा इलाके (Kondhwa) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 27 वर्षीय युवक को एक समलैंगिक डेटिंग ऐप (Gay Dating App) के जरिए जाल में फंसाकर न केवल बेरहमी से पीटा गया, बल्कि उससे करीब 80,000 रुपये की लूटपाट भी की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गे डेटिंग ऐप से आया मैसेज
जानकारी के मुताबिक, वाघोली इलाके (Wagholi) का रहने वाला पीड़ित युवक एक गे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक को ‘Im Top’ नाम की एक आईडी से मोबाइल पर मैसेज आया था, जिसमें एक फोन नंबर भी दिया गया था। जब पीड़ित ने उस नंबर पर कॉल किया, तो आरोपी ने अपना नाम राहील बताया और कोंढवा के एक पेट्रोल पंप के पास मिलने के लिए बुलाया।
मिलने गया तो बेरहमी से पीटा...
पीड़ित जैसे ही बताए गए स्थान पर पहुंचा, वहां राहील अपने तीन अन्य साथियों के साथ मौजूद था। चारों आरोपी उसे पानसरे नगर और भारती वेदांत इंटरनेशनल स्कूल के पास एक सुनसान खेत में ले गए। वहां आरोपियों ने हथियारों के बल पर युवक को डराया-धमकाया और उसे बेरहमी से पीटा।
मोबाइल-गहने छीने, जबरन कैश निकलवाया
आरोपियों ने युवक का मोबाइल फोन, सोने-चांदी के आभूषण और पास में मौजूद पैसे छीन लिए। इतना ही नहीं, लुटेरों ने पीड़ित को डराकर उसके एटीएम कार्ड से भी पैसे निकलवाए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत कोंढवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। डेटिंग ऐप की आईडी और जिस नंबर पर कॉल किया गया था, उसकी तकनीकी जांच की जा रही है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स खंगाल रही है।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही इस मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
