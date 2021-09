Delhi Terrorist Arrest: कोर्ट ने गिरफ्तार आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, 6 शहरों में सीरियल ब्लास्ट की थी साजिश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार ( Delhi Terrorist Arrest ) किया है। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) की स्पेशल सेल यूनिट ने पाकिस्तान ( Pakistan ) की ओर से संचालित टेरर मॉड्यूल ( Pakistan Terror Module ) का भंडाफोड़ किया है।

इन गिरफ्तार आतंकियों को दिल्ली की एक अदालत ने पकड़े गए आतंकियों की कस्टडी रिमांड स्पेशल सेल 14 दिनों के लिए भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया था। पकड़े गए 6 में से चार आतंकी, जन मोहम्मद शेख, ओसामा, मूलचंद और मोहम्मद मुशीर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हवाले हैं। वहीं दो अन्य आतंकियों को दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा।

A Delhi court has sent accused persons Jan Mohammed Shaikh, Osama, Moolchand, and Mohd. Abu Bakar to 14 days police custody: Delhi Police Special Cell

Two other accused in the case, Jeshan Qamar and Amir Javed will be produced in court in the afternoon: Delhi Police Special Cell