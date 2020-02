Delhi Violence: मौजपुर में फिर भड़की हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी में 3 दमकलकर्मी घायल

नर्इ दिल्ली। सीएए के विरोध में दिल्ली में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह मौजपुर में एक बार हिंसक भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है। स्थिति को नियंत्रित करने जुटी पुलिसकर्मी आैर दमकलकर्मियों पर भीड़ की आेर से जारी पत्थरबाजी की वजह से 3 दमकलकर्मी घायल हो गए हैं। 5 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। जफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर क्षेत्र के पांच मेट्रो स्टेशन को एहितयातन बंद कर दिया गया है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है। देर रात से सुबह तक मौजपुर और उसके आस-पास इलाकों में आगजनी के करीब 50 कॉल आए जिसमें दमकल की एक गाड़ी पर पथराव किया गया। जबकि एक दमकल की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया।

5 मेट्रो स्टेशन और स्कूल-कॉलेज बंद

मेट्रो प्रबंधन ने सतर्कता बरतते हुए जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एन्क्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सभी स्कूल आज बंद है। धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया है।

