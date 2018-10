मुंबई की झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी, राहत बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। बताया जा रहा है कि नागरदास रोड पर स्थित लालमती झुग्गी बस्ती में मंगलवार को भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में कई झोपड़ी जलकर राख हो गईं। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है।

मौके पर दमकल की नौ गाड़ियां मौजूद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तीसरे स्तर की आग है। फिलहाल, मौके पर दमकल की 9 गाड़ियां बुलाई गई हैं, जो आग को काबू करने में जुटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसके कारण आग लगी। देखते ही देखते यह आग पूरी बस्ती में फैल गई और कई झोपड़ी जल राख हो गईं। राहत-बचाव का कार्य तेजी से जारी है। वहीं, इस घटना के बाद से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है। हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इतना ही नहीं छोटी गली होने के कारण दमकल गाड़ियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतें हो रही है।

#Visuals: Level-3 fire breaks out in a slum at Lalmati, opposite Bandra Fire Station on Nagardas Road. 9 Fire tenders at the spot. #Mumbai pic.twitter.com/awQZXWeu2y