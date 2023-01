हरियाणा के भिवानी में सरकारी टीचर, पत्नी और बेटी की एक ही कमरे में मिली लाश, इलाके में फैली दहशत

Haryana News: हरियाणा के भिवानी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक सरकारी शिक्षक, उनकी पत्नी और बेटी की लाश घर के एक ही कमरे से मिली है। एक साथ तीन लोगों की लाश मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Haryana: Bodies of Government Teacher Wife and Daughter found in a room in bhiwani