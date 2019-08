कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 150 करोड़ रुपये का बेनामी होटल जब्त

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बेनामी संपत्ति के तहत उनका होटल जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के गुरुग्राम स्थिति कुलदीप बिश्नोई और चंदर मोहन के 150 करोड़ रुपए के होटल को सीज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली बेनामी निषेध इकाई ने होटल सम्पत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए थे। विभाग का कहना है कि बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 1988 की धारा 24(3) के तहत आदेश जारी किए गए थे।

Income Tax Department Sources: Benami Prohibition Unit (BPU) Delhi has attached Bristol Hotel in Gurugram, a 'benami' asset worth Rs 150-crores. The asset is owned in the name of a company, Bright Star Hotel Private Limited. (1/2)

आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई संपत्ति का स्वामित्व ब्राइट स्टार होटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें 34% शेयर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (BVI) के हैं। यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात से संचालित होती है। कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने यह कार्रवाई जुलाई 2019 में कंपनी से जुड़ी जांच में सबूत के आधार पर की है। इस जांच में आयकर विभाग को कई ऐसे सबूत हाथ लगे थे, जिससे कंपनी के स्वामित्व पर शक था।

यहां आपको बता दें कि जुलाई महीने में आयकर विभाग ने कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार के खिलाफ छापेमारी की थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की गुप्त विदेशी संपत्ति का पता चला था।

I-T Dept Sources: 34% shares of Bright Star are held in name of a front company registered in British Virgin Islands&operated inter alia from UAE. The said entity & its assets are benami assets of Kuldeep Bishnoi & Chander Mohan, sons of late former CM of Haryana Bhajan Lal.(2/2)