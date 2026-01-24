Jaipur: आसमान में ड्रोन; सड़क पर डॉग स्क्वॉड से दहशत, पुलिस ने घरों से उठाए 33 बदमाश

Area Domination Action: जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर के आदतन बदमाशों और संदिग्ध लोगों की पहली बार ड्रोन और डॉग स्क्वॉड की मदद से धरपकड़ शुरू की है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) ने मानसरोवर सर्कल क्षेत्र में दबिश देकर 33 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया। आसमान से तीसरी आंख से निगरानी के चलते बदमाश मौके से भाग नहीं सके।