Jammu Kashmir: Pulwama में एक बार फिर Encounter, एक आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि आए दिन घाटी में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) हो रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर पुलवामा ( Pulwama Encounter ) में भारतीय सेना ( Indian Army ) और आतंकियों ( Terrorists ) के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस एनकाउंटर में अब तक एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं, एक जवान भी शहीद हो गया है। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) जारी है।

मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, जवान भी शहीद

जानकारी के मुताबिक, भारतीय सुरक्षाबलों ( Indian Soldiers ) को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलवामा (Encounter in Pulwama) के कमराजीपोरा इलाके के एक बाग में कुछ छिपे हैं। सूचना के आधार पर सेना की एक टीम इलाके में पहुंची गई और घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं, आतंकियों ने सुरक्षाबलों को देखते ही उनपर फायरिंग (Firing) शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना (Indian Army) की ओर से भी फायरिंग की गई। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। वहीं, इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जबकि, दो जवानों को भी गोली लगी। दोनों जवानों को आनन-फानन में श्रीनगर के 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल (Army Hospital) में भर्ती कराया गया। लेकिन, इलाज के दौरान एक जवान शही हो गया। वहीं, दूसरे जवान का इलाज चल रहा है। वहीं, सुरक्षाबलों ने मौका-ए-वारदात से हथियार ( Arms ) भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से सुरक्षाबलों को AK-47, ग्रेनेड ( Grenade ) और कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। फिलहाल, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी अभी इलाके में छिपे हैं।

Jammu and Kashmir: One soldier lost his life in action and one terrorist has been neutralised in the ongoing Pulwama encounter. Search operation underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/ClBipyAqVb