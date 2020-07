Jammu Kashmir: Srinagar में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच Encounter, एक आतंकी ढेर

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर श्रीनगर ( Encounter in Srinagar ) में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस एनकाउंटर ( Encounter ) में एक आतंकी को मार गिराया गया है। वहीं, सुरक्षा को लेकर इलाके में इंटरनेट सेवा ( Internet Service ) बंद कर दिया गया है।

रणबीरगढ़ में Encounter

जानकारी के मुताबिक, श्रीनगर के रणबीरगढ़ ( Encounter in Ranbirgarh ) में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं, खबर ये भी आ रही है कि गोली लगने के कारण एक जवान ( One Soldier Injured ) भी घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि श्रीनगर ( Srinagar ) के बाहरी इलाके रणबीरगढ़ में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ( Jammu Kashmir Police ) और CRPF की एक संयुक्त टीम इलाके में पहुंची और घेराबंदी शुरू की। सुरक्षाबलों को देखते ही आतंकियों ने उनपर फायरिंग ( Firing ) शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना ( Indian Army ) की ओर से भी फायरिंग की गई है। अब तक एक आतंकी ( One Terrorist Killed ) को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि इलाके में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। वहीं, एक जवान भी घायल हुआ है। जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल, मुठभेड़ जारी है।

Jammu and Kashmir: An encounter between security forces and terrorists is underway at Ranbirgarh, on the outskirts of Srinagar

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/wdBUB5pqOf