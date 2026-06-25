Alwar Crime News: घर में घुसकर खूनी संघर्ष… बुजुर्ग दंपति सहित 4 घायल; घटना CCTV में कैद 

चीख-पुकार सुनकर जब आस-पास के ग्रामीण दौड़ कर मौके पर पहुंचे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। आनन-फानन में सभी घायलों को पहले नजदीकी किशोरी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल दो लोगों को तुरंत जयपुर रेफर कर दिया गया।



पीड़ित परिवार का कहना है कि यह पूरी खूनी वारदात उनके घर में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जो आरोपियों को सजा दिलाने में बड़ा सबूत बनेगी। इधर, प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न गंभीर धाराओं और एससी-एसटी (SC-ST) एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की कमान आरपीएस अधिकारी रश्मि जोरवाल को सौंपी गई है और पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही हैं।