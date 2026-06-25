Senior Citizen Tirth Yatra: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए खुली लॉटरी, अलवर के 1660 बुजुर्ग मुफ्त में करेंगे दर्शन

एडीएम सिटी अम्बालाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल जिले भर से कुल 3 हजार 89 बुजुर्गों ने मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया गया, जिसमें से कुल 1660 यात्रियों का फाइनल चयन हुआ है। इन भाग्यशाली यात्रियों में से 181 बुजुर्गों को हवाई जहाज से विदेश में स्थित नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर (काठमांडू) के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं, बाकी बचे 1479 तीर्थयात्रियों को विशेष ट्रेन के जरिए देश के कोने-कोने में बसे पावन धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भेजा जाएगा।