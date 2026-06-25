हाईवे पर एक ही जगह मिलेगी पेट्रोल-रिपेयरिंग से शॉपिंग तक की सुविधाएं, राजस्थान में भी 40 से 60KM के बीच बनेंगे सेंटर्स

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर पहले से इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इनमें और बढ़ोतरी की जा सकती है। इस एक्सप्रेस-वे से गुजरने वाले यात्रियों को भोजन के अलावा शॉपिंग व पेट्रोल पंप की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जगह-जगह रेस्ट हाउस बने हुए हैं, जहां यात्री थकान मिटा सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ शौचालय, पेयजल, पार्किंग और आपातकालीन सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लंबे सफर के दौरान चालक और यात्री यहां कुछ समय रुककर आराम कर सकते हैं। भविष्य में इन केंद्रों पर बच्चों के मनोरंजन, स्थानीय उत्पादों की बिक्री और बेहतर खानपान की अतिरिक्त सुविधाएं विकसित करने की भी योजना बनाई जा सकती है जिससे यात्रा और अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बन सके।