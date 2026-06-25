Alwar ATM Loot: एटीएम उखाड़ने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 2 बदमाश गिरफ्तार

मामले की जानकारी देते हुए एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक हम्बीर सिंह (42) डीग जिले के गारौली गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी कमलेश (36) अलवर के टहला क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय कमलेश सीधे तौर पर मौके पर मौजूद नहीं था।



लेकिन वह लगातार बैकएंड से बदमाशों की मदद और रेकी कर रहा था। इस पूरी वारदात में कुल 4 से 5 बदमाश शामिल थे, जिन्होंने राठी मार्केट स्थित एटीएम का नोट रखने वाला हिस्सा बेरहमी से काट दिया और उसमें मौजूद 4 लाख 92 हजार 500 रुपये की भारी नकदी लेकर फरार हो गए थे।