Alwar Crime: पति की मौत के 3 महीने बाद ही विधवा महिला पर जेठ का जानलेवा हमला, चाकू से किए कई वार

अखैपुरा थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता सपना सुबह अपने घर में दो मासूम बच्चों के लिए खाना बना रही थी। इसी दौरान उसका जेठ नंदलाल नशे में धुत होकर घर में घुसा और गाली-गलौज करने लगा। नंदलाल लंबे समय से सपना पर बैंक में जमा पैसों को देने का दबाव बना रहा था ताकि वह अपनी शराब की लत पूरी कर सके। जब सपना ने पैसे देने से साफ मना कर दिया, तो गुस्से से पागल हुए जेठ ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उस पर टूट पड़ा।



सपना ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन आरोपी ने उसके चेहरे, गर्दन, हाथ और पेट पर वार कर दिए। घर के अंदर से आ रही सपना की चीख-पुकार और बच्चों का रोना सुनकर आस-पड़ोस के लोग तुरंत मौके की तरफ दौड़े। पड़ोसियों को आता देख आरोपी वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने स्थिति को संभाला और खून से लथपथ सपना को तुरंत अलवर के जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है।