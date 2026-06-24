Lucknow Fire Accident: जयपुर समेत पूरे राजस्थान में एक्शन, पर अलवर प्रशासन अब भी गहरी नींद में

Lucknow Fire Accident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तीन मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे से सबक लेते हुए राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन एक्शन में आ गए हैं। राजधानी जयपुर में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों को सील कर दिया गया।



वहीं, भीलवाड़ा में नगर निगम ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 होटल, 1 कोचिंग संस्थान और 1 रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है, जबकि 10 अन्य कोचिंग सेंटरों को कड़ा नोटिस थमाया है। बीकानेर में भी बिना फायर एनओसी (NOC) के चल रही 10 से ज्यादा लाइब्रेरियों पर गाज गिरी है।