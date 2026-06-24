Alwar News: सड़क निर्माण कंपनी की लापरवाही से गहरे गड्ढे में गिरी कार

इस घटना के बाद मौके पर जुटे सावड़ी गांव के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा काम चल रहा है, लेकिन कोई भी सुरक्षा मानकों की जांच करने नहीं आता। अधिकारियों और ठेकेदार की इस लापरवाही की कीमत मासूम राहगीरों को अपनी जान जोखिम में डालकर चुकानी पड़ रही है।



प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर वहां एक छोटा सा भी चेतावनी बोर्ड या लाइट वाला इंडिकेटर लगा होता, तो ड्राइवर समय रहते गाड़ी को रोक लेता और यह हादसा होने से बच जाता। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि निर्माणाधीन सड़कों पर तुरंत सभी जरूरी संकेतक और बेरिकेड्स लगाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।