Rajasthan Accident: राजस्थान घूमने आए कर्नाटक के 5 दोस्तों की SUV एक्सप्रेस-वे पर पलटी, 2 की मौत

एम्बुलेंस में सवार परिजनों ने बताया कि मृतक अमर भोंसले भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। वह होनहार स्टूडेंट था। उसने आइएएस-प्री की परीक्षा पास कर ली थी और मेन परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले उसने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया था। इसी प्लान के तहत वह अपने चार दोस्तों को लेकर ट्यूर पर निकला था। छुट्टियां बिताने व इस ट्यूर के बाद अमर को मेन परीक्षा की तैयारी में जुटना था, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा हो गया।