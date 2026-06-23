Alwar News: अलवर में जुटी सर्वसमाज की ताकत, EWS सरलीकरण और नौकरियों में हिस्सेदारी पर हुआ मंथन

इस विचार कार्यक्रम में राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मंच से युवाओं, शिक्षाविदों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक हम संगठित होकर अपनी बात सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तब तक बदलाव मुश्किल है। उन्होंने EWS वर्ग के सामने आ रही कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियों पर खुलकर बात की और वहां मौजूद युवाओं के हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस वर्ग की जायज मांगों को सरकार के उच्च स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा।