Alwar News: जर्जर हुआ तिजारा ओवरब्रिज, UIT की लापरवाही से बड़े हादसे का डर

अलवर का तिजारा ओवरब्रिज इस वक्त बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। इस ओवरब्रिज का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) की ओर से साल 2012-13 में किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआत से ही इस ब्रिज की कहानी गड़बड़ रही है। जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ, तब हैंडओवर से पहले एक राज्य स्तरीय टीम ने इसकी जांच की थी।



उस जांच में ब्रिज के काम में कई बड़ी खामियां और कमियां पाई गई थी। नियम के मुताबिक, उन कमियों को ठीक करने के बाद ही इस पर ट्रैफिक शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आनन-फानन में वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई और उसके बाद किसी भी विभाग ने मुड़कर नहीं देखा।