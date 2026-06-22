Sariska Tiger Reserve: सरिस्का में दिखा रोमांचक नजारा, एक साथ नजर आए 6 टाइगर

जंगल की खुली हवा में बाघ की मौजूदगी को इस तरह सूंघकर पहचान लेना सबके लिए वाकई अचरज भरा था। लेकिन, एक्सपर्ट का यह दावा कुछ ही मिनटों में बिल्कुल सच साबित हो गया और पर्यटकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गाड़ी रुकने के कुछ ही देर बाद महज 50 मीटर की दूरी पर घनी झाड़ियों को चीरते हुए अचानक बाघ एसटी-18 (ST-18) बाहर निकल आया। राजा की तरह चलते उस बाघ को इतने करीब देखकर पर्यटकों की सांसें थम गईं। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ था। जब गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ी, तो ठीक सामने बाघिन एसटी-19 (ST-19) अपने 4 नन्हे शावकों के साथ खेलती हुई नजर आई।