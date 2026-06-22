Alwar Crime: पॉश इलाके में बाइक चोरी की कोशिश, मालिक ने टोका तो निकाला हथियार

जैसे ही उन्हें मौका मिला, एक बदमाश बाइक के पास पहुंचा और बड़ी सफाई से उसका लॉक तोड़ दिया। इसी बीच उसके दूसरे साथी ने बाइक पर टंगा हेलमेट उठाया और खुद पहन लिया ताकि किसी को शक न हो। दोनों बाइक लेकर रफूचक्कर होने ही वाले थे कि तभी बाइक के मालिक सुरेश वहां पहुंच गए। सुरेश को कुछ अजीब लगा और उन्होंने तुरंत दोनों चोरों को पकड़ने का प्रयास किया।



खुद को घिरता देख और पकड़े जाने के डर से एक बदमाश ने अपनी पैंट की जेब से अचानक एक बंदूक नुमा हथियार निकाला और सुरेश पर तान दिया। दिनदहाड़े हथियार देखकर सुरेश भी एक पल के लिए सहम गए और आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। हथियार के दम पर लोगों को डराते हुए दोनों बदमाश बाइक तो नहीं ले जा सके, लेकिन वे सुरेश का हेलमेट लेकर बिना नंबर की अपनी बाइक पर बैठकर तेजी से वहां से फरार हो गए।