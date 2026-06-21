Alwar News: अलवर को मिला भाखेड़ा एनीकट का तोहफा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया लोकार्पण

अलवर में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान सरकार में वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने सिंचाई विभाग की ओर से 3.34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भाखेड़ा एनीकट का लोकार्पण किया। इस परियोजना को अलवर में जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और पर्यटन विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



भाखेड़ा एनीकट की कुल जल भंडारण क्षमता करीब 30 लाख लीटर है। इसके निर्माण से वर्षा जल का बेहतर संचयन हो सकेगा, जिससे अलवर शहर, भाखेड़ा गांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर में सुधार आएगा। लंबे समय से जल संकट और गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के लिए यह परियोजना राहत देने वाली साबित हो सकती है।