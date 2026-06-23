Weather Update: धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, 26 जून तक येलो अलर्ट जारी

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राजस्थान में इस समय प्री-मानसून की गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय हैं। विभाग ने अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए आगामी 26 जून तक आंधी और बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले तीन-चार दिनों तक दोपहर बाद या शाम के समय इसी तरह धूल भरी आंधी चलने, आकाशीय बिजली चमकने और हल्की से बारिश होने की पूरी संभावना है।



ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटों में अलवर सहित राज्य के कई अन्य जिलों में भी आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। कुल मिलाकर, आने वाले कुछ दिन अलवर सहित पूरे राजस्थान के लिए गर्मी से राहत भरे साबित होने वाले हैं।