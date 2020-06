Jammu Kashmir: Shopian में एक बार फिर Encounter, Hizbul Commander समेत तीन आतंकी ढेर

नई दिल्ली। देश में जारी कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच सीमा पर आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के शोपियां ( Encounter in shopian ) में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस एनकाउंटर में तीन आतंकियों का मार गिराया ( Three terrorists gunned down in encounter ) गया है। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशना जारी है। सुरक्षा बलों का कहना है कि अभी इलाके में और आतंकी छिपे हो सकते हैं।

Encounter में तीन आतंकी ढेर

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों को गुप्त जानकारी मिली थी कि शोपियां के तुर्कवगम गांव ( Turkwangam ) में कुछ आतंकी छिपे हैं। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना में है। सूचना के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों ( Indian Army ) की टीम और स्थानीय पुलिस ( Jammu Kashmir Police ) इलाके में पहुंची। इसके बाद इलाके को घेरना शुरू कर दिया गया। आतंकियों को जैसे ही भनक लगी कि भारतीय सेना इलाके में पहुंच गई है, फायरिंग शुरू कर दी गई। भारतीय जवानों ने भी बिना देरी किए मुहंतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मारा गिराया गया है। हालांकि, अभी फायरिंग रुकी है और सेना इलाके में इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है।

Hizbul Commander भी ढेर

एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुठभेड़ में जो तीन आतंकी मारे गए हैं उनमें हिजबुल कमांडर ( Hizbul Commander Death) जुबैर वानी ( Zubair Wani ) भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुबैर वानी के अलावा कामरान मन्हास और मुनीद उल हक नामक आतंकी भी मारा गया है। ये पीडपी एमएलसी का भतीजा था। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों आतंकी शोपियां के ही रहने वाले थे। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास INSAS रायफल और दो AK-47 भी बरामद की है। फिलहाल, इलाके में और आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षाबलों को शक है कि इलाके में अभी और आतंकी छिपे हो सकते हैं। लिहाजा, इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है।

घाटी में लगातार जारी है Encounter

यहां आपको बता दें कि घाटी में पिछले कुछ समय से लगातार मुठभेड़ जारी है। महज 10 दिनों में के अंदर शोपियां में यह चौथा मुठभेड़ था। पिछले बुधवार को ही शोपियां में सुरक्षाबलों ने पांच आतंकियों को ढेर किया था। देश में जारी लॉकडाउन के बीच सुरक्षाबलों ने 72 आतंकियों का मार गिराया है। जबकि, इस साल अब तक 109 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं, पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का भी उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही आतंकियों की घुसपैठ कराने की भी लगातार कोशिश की जा रही है।