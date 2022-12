दिल्लीः ब्वॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद MBA कर रही गुजरात की छात्रा ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, मौत

Delhi News: दिल्ली में गुजरात की एक एमबीए स्टूडेंट की बिल्डिंग के कूदने से मौत हो गई। मामला साउथ दिल्ली के मेहरौली से सामने आया है। बताया जाता है कि बिल्डिंग से कूदने से पहले छात्रा का ब्वॉयफ्रेंड से अनबन हुआ था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

MBA Student killed Herself by Jumping off a building in South Delhi Mehrauli