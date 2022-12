दिल्ली फिर शर्मसारः नाबालिग स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक, वारदात CCTV में कैद

Submitted by:

Delhi Acid Attack: राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां बुधवार सुबह एक नाबालिग स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक हुआ है। इस हमले में लड़की बुरी तरह से झलस गई है। उसे इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस छानबीन में जुटी है।

Delhi Acid Attack on a Schoolgirl in Dwarka, girl referred to Safdarjung Hospital