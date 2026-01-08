बेटे की मौत के बाद बूढ़ी मां एसपी से बोली, मौत की निष्पक्ष जांच के लिए एसआई व आरक्षक का हो तबादला

मुरैना. बूढ़ी मां की आंखें सूजी हुई हैं। पिछले दिनों बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जीते जी बेटे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। अब जब मौत हुई तो घर से पचास किमी दूर ग्वालियर के थाने में रिपोर्ट दर्ज हो सकी। एसपी से गुहार लगाते हुए मां की आंखें नम हो गई। बोली साहब! मेरे बेटे के साथ सिविल लाइन थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और उसके कथित प्रेमी आरक्षक ने मारपीट कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। जिसकी एफआईआर ग्वालियर के गोला का मंदिर थाने में दर्ज है। जब तक जांच पूरी न हो जाए दोनों को दूरस्थ जिलों में पदस्थ कराएं ताकि जांच प्रभावित न हो सके।