मुर्शिदाबाद: चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने डेढ़ किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किए तीन तस्कर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पुलिस ने सोमवार को करोड़ों रुपए के हेरोइन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि हेरोइन लेकर दो आदमी बस से जा रहे हैं, जिसके बाद पुसिल ने अभियान चला कर इन तस्करों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए दो हेरोइन तस्कर

बता दें कि गिरफ्तार किए गए तस्करों का नाम फारुख हुसैन और राकिब शेख व अब्दुल हाकिम है। फारुख लालगोला थाना क्षेत्र के बालीपाड़ा गांव का रहने वाला है। वहीं, राकिब शेख मोमिनपुर गांव का रहने वाला है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज थाने के प्रभारी अमित भगत ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हेरोइन के साथ दो आदमी उत्तरबंग की तरफ से हेरोइन लेकर लालगोला आ रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया।

3 people have been arrested & around 1.5 kg of heroin has been seized. The worth of the seizure is around Rs 50 lakh. Further investigation is underway: Mukesh, SP Murshidabad #WestBengal (13.08.18) pic.twitter.com/uJkkV5zNEE